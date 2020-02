Đã hỏa táng thi thể Tuấn 'khỉ'

Ngày 16/2, nguồn tin xác nhận với Tiền Phong thi thể bị can Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn 'khỉ', ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đã được hỏa táng sau khi cơ quan chức năng tiến hành xong khám nghiệm tử thi. Đây là bị can đã bị Công an TPHCM truy nã toàn quốc, sau đó tiêu diệt sau khi bắn trả cảnh sát bằng súng AK.

Trước đó, ngày 29/1, đối tượng Lê Quốc Tuấn đến chơi ở một sòng bạc trái phép trong một khu vườn ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM). Tuấn chơi thua sạch tiền nên đòi làm cái một ván cuối. Những người chơi không đồng ý, Tuấn bực tức nên xảy ra cự cãi.

Tuấn bỏ đi và một lát sau quay lại với khẩu súng AK trên tay. Tuấn nã nhiều phát đạn vào nhóm người, hậu quả làm 4 người chết tại chỗ và một người bị thương. Ngay sau đó, Tuấn bỏ trốn trên chiếc xe máy hiệu SH và cầm trên tay một khẩu súng AK. Đến rạng sáng 30/1, Tuấn ‘khỉ’ đã bắn chết một người đàn ông để cướp xe máy ở gần hiện trường sòng bạc rồi lẩn trốn.

Nhiều ngày liền lực lượng công an truy lùng, vây bắt Tuấn 'khỉ' ở huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Tối 30/1, Công an TPHCM phát đi thông báo truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn về 3 tội danh: “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Qua 13 ngày nỗ lực điều tra, triển khai lực lượng; Công an TPHCM đã tích cực phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp ranh triển khai nhiều biện pháp công tác để truy tìm nơi ẩn náu của đối tượng, phát động phong trào quần chúng, qua đó lực lượng Công an đã thu thập được nhiều thông tin do quần chúng cung cấp có giá trị xác định nơi nghi vấn ẩn náu của Lê Quốc Tuấn tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Tiêu diệt trong 50 phút

Sau khi xác minh, xác định đối tượng đang ẩn nấp tại khu vực trên, Công an TPHCM đã lên phương án đánh bắt đối tượng với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ; bắt hoặc xử lý đối tượng.

Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt trong 50 phút ở một căn nhà hoang thuộc huyện Hóc Môn.

Tối 13/2, lực lượng công an đã triển khai Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác đã bí mật xâm nhập khu vực đối tượng ẩn nấp để bắt giữ đối tượng. Trong quá trình lực lượng công an truy bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, đã bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt).

Tuấn 'khỉ' còn liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp liên tục để tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát, không chịu đầu hàng buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh và cán bộ chiến sỹ tham gia truy bắt.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM nói về quá trình tiêu diệt Tuấn 'khỉ'

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn), 2 vỏ đạn AK và 1 viên đạn AK bị lép của đối tượng.

Hiện Công an thành phố đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án theo đúng trình tự thủ tục quy định; đồng thời, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành bắt tạm giam 11 đối tượng có liên quan. Trong đó, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM bắt tạm giam Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý bà Dòm) và 9 người khác có liên quan để điều tra về các tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".