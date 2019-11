Đã tìm được manh mối cụ ông 93 tuổi để giải quyết án oan

Quảng cáo

Vừa qua, Viện KSND TPHCM liên tục đăng báo tìm cụ Nguyễn Huy Chi (93 tuổi, ngụ ở Bình Phước) để giải quyết vụ các cơ quan tố tụng gây oan sai cho cụ.



Theo nội dung vụ việc, tháng 4/1995, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp ông Chi với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Sau 11 tháng bị giam giữ, ngày 12/2/1996 VKS TPHCM ra quyết định trả tự do cho ông Chi với lý do “hậu quả chưa xảy ra, có đơn xin bảo lãnh, phạm tội lần đầu…”.

Tháng 1/2010, ông Chi nhận được thông báo giải quyết đơn của VKSND TP.HCM. Theo thông báo, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và nội dung quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can ngày 22/6/1996, ông Chi đã được đình chỉ điều tra với lý do “chưa gây ra hậu quả nên chỉ cần xử lý hành chính cũng đủ để giáo dục”. Do vậy, đối chiếu với quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 388/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì trường hợp của ông không thuộc diện được bồi thường oan. Mặt khác, đối chiếu với quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường là hai năm kể từ ngày Nghị quyết 388/2003 có hiệu lực nhưng đến ngày 8/5/2009 ông mới gửi đơn yêu cầu bồi thường nên không thuộc diện xem xét giải quyết bồi thường... Gia đình ông Chi đã tiếp tục khiếu nại vụ việc.

Phía VKS gần đây muốn gặp ông Chi để tiếp tục giải quyết sự việc, tuy nhiên không liên lạc được với ông Chi và VSK đã đăng báo tìm ông Chi.

Chiều nay (26/11), luật sư Đặng Sĩ (Đoàn LS TPHCM) cho biết, trong thời gian vừa qua các luật sư thường trợ giúp pháp lý cho phía gia đình ông Chi. “Ngày mai tôi sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ, chứng cứ liên quan cho Viện KSND TPHCM, cũng làm cầu nối gia đình ông Chi cho VKS” – LS Đặng Sĩ nói. Cũng theo LS Đặng Sĩ thì “Tôi được biết ông Huy hiện sống với con ông ấy”.

Chiều nay (26/11), trao đổi với báo chí, ông Đỗ Mạnh Bổng (Viện trưởng Viện KSND TPHCM) nói rằng, sẽ tích cực tìm ông Chi, khi gặp sẽ làm việc và xem xét cụ thể.

Ông Chi có cha tham gia cách mạng bảo vệ khu Ba Đình Hà Nội, hy sinh năm 1946. Bản thân ông Chi được Nhà nước tặng huân chương Kháng chiến hạng Nhất, được kết nạp Đảng năm 1959.

