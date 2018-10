‘Đại án’ TrustBank: Lại ‘nóng’ chuyện công bố nội dung trong chiếc USB

Chiều nay (24 /10), phiên tòa của TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) tiếp tục với phần xét hỏi.

Đáng lưu ý là luật sư Trương Thị Minh Thơ (Đoàn Ls TPHCM) đã đề nghị HĐXX công bố nội dung ghi âm trong USB mà Ls đã nộp cho HĐXX trong phiên tòa sơ thẩm trước đây.

Theo bản án sơ thẩm, chiếc USB và 48 trang A4 tài liệu mà Ls Thơ xác nhận tự tay chép ra từ USB ghi nhận cuộc trao đổi của bà Hứa Thị Phấn với một số lãnh đạo Cty Phương Trang, Ls đã giao nộp trực tiếp tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, dù Ls trình bày do bị cáo cung cấp, tuy nhiên xét về thời gian cung cấp, cũng như thời gian điều tra viên không tiến hành hỏi cung bà Hứa Thị Phấn với lý do “bị can khó tiếp xúc, gọi không trả lời”, đến ngày tống đạt quyết định xét xử sơ thẩm vụ án cho bị cáo. Do đó bản án sơ thẩm cho rằng không có căn cứ xác định nguồn gốc việc thu thập chứng cứ như Ls trình bày.

Về chiếc USB này, công tố tại phiên sơ thẩm cũng bác bỏ. “Chúng tôi khẳng định cái mà luật sư gọi là chứng cứ không được chấp nhận vì ghi âm được chứa trong USB - một sản phẩm không phải để ghi âm. USB này không đủ pháp lý theo đúng tố tụng hình sự" – Công tố nêu quan điểm tại cấp sơ thẩm.

Liên quan tới chiếc USB, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/5, luật sư Ls Trương Thị Minh Thơ cung cấp cho HĐXX, theo Ls Thơ thì nội dung ghi âm trong USB được cho là Chủ tịch HĐQT Cty Phương Trang thừa nhận khoản vay trên 9.000 tỷ đồng của Cty này tại TrustBank.

File ghi âm được lưu trữ trong USB màu trắng, Ls khẳng định ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Hứa Thị Phấn với các ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Cty Phương Trang), Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Cty Phương Trang) và Trịnh Thanh Cao.

Do phiên tòa phúc thẩm đang phần xét hỏi nên HĐXX chưa có ý kiến gì về đề nghị liên quan USB của Ls.

Theo án sơ thẩm, đầu năm 2007, bà Phấn cùng Cty Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (Nhóm Phú Mỹ), tham gia vay giúp bà Phấn, mua hơn 254 triệu cổ phần của TrustBank, chiếm 84,92% vốn điều lệ và từ đây bà Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank. Bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank. Bà Hứa Thị Phấn bị án sơ thẩm phạt 30 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 năm tù đến 28 năm tù.

Tân Châu