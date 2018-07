Đại gia bị lừa hơn 2 tỷ qua điện thoại

Mới đây, chị Nguyễn Tuyết Mai (tên nạn nhân đã được thay đổi) thường trú tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trình báo công an bị lừa hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại.

Cụ thể, chị Mai đã nhận một cuộc điện thoại thông báo có một bưu phẩm, nhưng vì lý do nào đó nên bưu phẩm không thể gửi tới đích như dự định. Từ bưu phẩm “lạ” này, nhân viên tổng đài cho biết chị Mai sẽ phải trao đổi với “Công an TP.HCM” để làm rõ, rồi tiến hành chuyển máy cho một người khác tự xưng là công an ở TP.HCM trao đổi với chị, dọa nạt rằng chị có liên quan tới đường dây rửa tiền cho nhóm tội phạm ma túy, và sẽ bị bắt tạm giam.

Bị đe dọa, chị Mai đã chuyển tiền 2 lần vào tài khoản các đối tượng đưa với tổng cộng hơn 2 tỷ đồng và sau đó khi biết mình bị lừa nạn nhân đã báo công an.

Hương Chi