'Đại gia' điện gió miền Tây Tô Hoài Dân bị khởi tố

Quảng cáo

Ngày 27/3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can (ký ngày 18/3) nhưng cho tại ngoại đối với ông Tô Hoài Dân (thường gọi là Dân Công Lý), Tổng giám đốc Công ty Công Lý (Công ty Công Lý) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong ngày 18/3, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Tô Hoài Dân, ở Phường 8 (thành phố Cà Mau) và trụ sở Công ty Công Lý.

Trước đó, tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam “thiếu gia” Tô Công Lý, 35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai ông Tô Hoài Dân, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu gia Tô Công Lý đã bị bắt giam để điểu tra vào tháng 8/2019 Nguồn tin riêng của Tiền Phong, cha con ông Tô Hoài Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tại dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Năm 2010, Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau có công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm, vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng, do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012. Công ty Công Lý làm chủ đầu đầu tư Nhà máy máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau được hưởng ưu đãi đầu tư 50% vốn và hỗ trợ về đất đai, thuế và chi phí xử lý rác. Trong khoảng 7 năm hoạt động, Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau hỗ trợ chi phí xử lý rác, ứng ngân sách trước, hỗ trợ khó khăn, mượn khoảng 2,5 ha để trữ rác… Cánh đồng điện gió Bạc Liêu vẫn hoạt động sản xuất Công ty Công Lý của “đại gia” Tô Hoài Dân còn đầu tư nhiều dự án lớn như Dự án điện gió Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Dự án khu du lịch Khai Long (Cà Mau)…

Song Tiến