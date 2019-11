'Đại gia' trình báo mất 1,5 tỉ đồng để trong ôtô

Quảng cáo

Ngày 19/11, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ việc tài xế và chủ xe trình báo bị trộm đập kính, lấy tài sản. Trước đó tối 18/1, công an đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, 19 giờ ngày 18/11, lái xe chở ông chủ đến một quán ăn ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An để ăn tối. Sau khi ăn xong quay ra thì phát hiện xe bị đập kính, số tiền 1,5 tỉ đồng vừa rút ngân hàng bỏ trong túi đặt trên xe bị kẻ gian lấy mất.

Năm 2018, hàng loạt vụ đập kính ôtô trộm tài sản xảy ra ở Bình Dương. Sau đó, công an phục bắt 2 đối tượng thì hiện tượng này lắng xuống.

Theo Người Lao Động