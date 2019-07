Đại úy CSGT bị kẻ phê ma túy tông văng chục mét hiện ra sao?

Quảng cáo

Sáng 29/7, qua tiếp xúc với PV, Đại úy Nguyễn Đức Nhã - người bị thương trong vụ việc hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, vẫn còn đau nhức toàn thân, không thể nói nhiều và chưa thể đi lại được.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã hiện đang nằm cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định. Ảnh: Tr.Định.

“Vào thời điểm đó, tôi bất ngờ quá và bị ngất luôn. Hiện tại bây giờ vẫn còn thấy đau nhức”, Đại úy Nhã cho biết.

Chị Đặng Thị Thoa (41 tuổi, vợ anh Nhã) cho biết: “Thời điểm đó tôi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của người dân xuống bệnh viên huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) gấp vì anh Nhã bị tai nạn giao thông rồi. Sau khi được bệnh viện huyện sơ cứu anh Nhã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. So với ngày mới nhập viện thì sức khỏe của anh Nhã đã đỡ hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể đi lại được”.

Đại úy Nhã bị xe chở gỗ hất văng.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h55 chiều 27/7, tổ CSGT khi làm nhiệm vụ tạ khu vực thị trấn Kông Chro phát hiện một xe ô tô loại 12 chỗ biển số 60K-7065, chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro đi An Khê (Gia Lai).

Tổ công tác đuổi theo và thông báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5, xã Kông Yang (huyện Kông Chro) bố trí đội hình chặn bắt nhưng đối tượng tiếp tục không chấp hành và lao thẳng vào tổ công tác.

Hậu quả 2 xe ô tô hư hỏng, Đại úy Nguyễn Đức Nhã - cán bộ đội CSGT bị thương được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đại úy Nhã sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu lúc 21h ngày 27/7 trong tình trạng đau lưng, đau hông phải, bầm tím đùi trái, xây xát mạn sườn phải, cẳng chân trái, khuỷu vai và tức ngực.

Bước đầu công an xác định các đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, thị xã An Khê, Gia Lai) là người điêu khiển phương tiện; Đinh H‘Bắp (SN 2004 xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, thị xã An Khê) đi cùng trên xe. Trên xe có chở một số gốc gỗ khô. Qua kiểm tra nhanh đối tượng Nguyễn Thanh Hùng dương tính với ma tuý đá, hiện đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

TRƯƠNG ĐỊNH ​