Đắk Lắk ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Sáng 18/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần: đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, không để tội phạm hoạt động lộng hành.., bảo vệ thành công đại hội Đảng các cấp.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo kế hoạch đã đề ra; Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và thông tin ngay cho lãnh đạo một khi có vấn đề xảy ra; đảm bảo tốt công tác tài chính, hậu cần phục vụ chiến đấu,

Toàn cảnh buổi lễ ra quân Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn tin tưởng đợt ra quân cao điểm này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn diễn ra trong thời gian sắp đến, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh cũng như đem lại bình yên cho người dân. “Những kết quả của lực lượng Công an tỉnh đạt được thời gian qua đã phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội”, ông Tấn nói.



