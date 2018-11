Lạng Sơn: Đâm chết bạn nhậu vì... gọi nhầm tên nhau

TPO - Trong khi ngà ngà say, giữa Hiếu và Quang xảy ra mâu thuẫn do gọi nhầm tên giữa hai người. Do không làm chủ được hành vi nên Hiếu đã dùng dao nhọn đâm khiến Quang tử vong tại chỗ.