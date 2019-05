Đâm chết người do mâu thuẫn trong tiệm games bắn cá

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Trọng (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Trường Giang (33 tuổi, quê Đồng Tháp).



Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Trọng đến công an quận Bình Tân đầu thú. Hiện Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai, lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 7/5, Trọng ngồi chơi games bắn cá tại tiệm games trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM. Đến khoảng 2h anh Giang tới xem Trọng bắn cá.

Trong lúc ngồi xem Trọng bắn cá thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Bị Giang dùng mũ bảo hiểm đánh, Trọng tức giận dùng dao tấn công lại.

Nạn nhân được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện Triều An cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi gây án, Trọng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

Biết bị cảnh sát truy bắt ráo riết, không thể trốn thoát nên trưa ngày 10/5, Trọng đến Công an quận Bình Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Ngô Bình