Đâm chết vợ giữa bến xe vì không chịu về nhà

Ngày 21/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuân (45 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của Tuân, chị Nguyễn Thị H., 28 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuân khai nhận do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn.



Vào khoảng 10h ngày 20/6, H. ra trạm xe khách Đồng Phước (xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) để đón xe đi TPHCM. Trong lúc H. đứng chờ xe thì Tuân chạy xe máy đến chặn lại, không cho vợ đi nên 2 người cãi nhau.



Thấy vợ không đồng ý về nhà, Tuân rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực vợ rồi bỏ chạy đến Công an huyện Tân Biên đầu thú.



Còn chị H. được nhân viên công ty vận tải Đồng Phước đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 16h ngày 20/6 thì chị H. đã tử vong do vết thương xuyên thấu ngực, đứt động mạch vành.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Dân trí