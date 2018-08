Đâm người rồi đến tận bệnh viện truy sát

Khoảng 8h ngày 13/8, tại quán cà phê ở bến xe Đức Long (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), giữa anh Lê Xuân Trung (22 tuổi, trú tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng; làm bốc vác tại bến xe nói trên) cãi vã với 3 thanh niên lạ mặt.

Sau đó, nhóm thanh niên lao vào đánh anh Trung. Một đối tượng trong nhóm người này rút dao đâm vào tay anh Trung.

Nạn nhân sau đó đi taxi đến Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) để băng bó vết thương.

Trưa cùng ngày, khi ra đến cổng bệnh viện, anh Trung lại bị 4 - 5 thanh niên (trong đó có 3 đối tượng trong nhóm buổi sáng) đánh đập và đâm bằng dao.

Bảo vệ bệnh viện và người dân can ngăn, đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, anh Trung bị nhiều vết thương bầm tím ở đầu do ngoại lực tác động và 2 vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Trong đó, vết thương sau lưng dài 30 x 6 cm nghi tổn thương phổi và vết thương cổ tay phải dài 4 cm làm rách gân duỗi các ngón.

Sau khi tấn công anh Trung, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường trên chiếc ô tô chờ sẵn trước cổng bệnh viện.

Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiến hành điều tra vụ việc, truy xét các đối tượng.

Kim Anh