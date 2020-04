Đâm xe vào tổ phòng dịch COVID-19, chỉ sau 5 ngày đã lĩnh án 9 tháng tù

Quảng cáo

Phiên tòa được xét xử công khai tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Kết luận phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Quốc Được 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Được là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng, cách đây 5 ngày, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/4 vừa qua, Đoàn Quốc Được điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 18L1-445.36 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang từ nhà ở thôn Chương Nghĩa, xã Hoàng Nam đi đến chơi nhà bạn ở xã Nghĩa Minh (cùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Khi Được đi đến đoạn đường trục của xã (thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Nam) thì bị Tổ công tác của UBND xã Hoàng Nam do Thiếu tá Hoàng Văn Thắng, Trưởng Công an xã cùng 2 Công an viên là Dương Quốc Tế và Ngô Văn Bạn phát hiện và thổi còi, yêu cầu dừng xe để nhắc nhở, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bí cáo Đoàn Quốc Được bị xử 9 tháng tù giam - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, Được không chấp hành mà quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy, xô vào Công an viên Dương Quốc Tế, khiến anh Tế ngã ra đường bất tỉnh, phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng điều trị.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ Đoàn Quốc Được để xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là vụ vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra xét xử đầu tiên tại tỉnh Nam Định và phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh tới tất cả 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

Hoàng Long