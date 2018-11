Dân quân tự vệ bị nghi can cướp giật đạp ngã xuống đường, tử vong

Ngày 17/11, cơ quan Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy bắt 2 nghi can cướp giật có liên quan đến cái chết của một dân quân tự vệ xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Theo xác minh ban đầu, khuya 16/11, anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân tự vệ xã An Viễn) cùng các thành viên Ban chỉ huy quân sự xã An Viễn tổ chức tuần tra địa bàn. Khi nắm thông tin có 2 nghi can cướp giật lái xe máy về xã này, anh Tùng cùng một đồng đội lên 2 xe máy và truy đuổi.

Khi gần áp sát nghi can thì anh Tùng bị một người đạp vào xe máy. Lúc này, anh dân quân 25 tuổi ngã xuống đường nguy kịch trong khi 2 người khả nghi trốn thoát. Anh Nguyễn Thanh Tùng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 2h sáng 17/11 thì tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc. Công an cũng lấy lời khai những người liên quan để lần tìm manh mối truy bắt 2 nghi can cướp giật

Theo Zing