Dân Sài Gòn nộp vũ khí, vật liệu nổ... được tặng 10kg gạo

Nhằm tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn trung tâm TPHCM (Quận 1), từ ngày 1/4, tại trụ sở Công an Phường Phạm Ngũ Lão, Công an Quận 1 tổ chức buổi phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Quận 1.

Người dân Sài Gòn đến trụ sở công an giao nộp vũ khí. Ảnh CA

Tại buổi phát động, Công an Quận 1 đã tiếp nhận 10 cây mã tấu, 1 dao, 1 kiếm do người dân tự giác giao nộp. Mỗi người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được tặng 10kg gạo.

Trong đợt vận động, Công an Quận 1 cũng tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận các nội dung chính trong những văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ...người dân được tặng 10kg gạo. Ảnh CA

Đồng thời sẽ xử lý nghiêm việc quản lý, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mùa dịch COVID-19

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Theo Công an TPHCM thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang cho người dân.

Trong đó xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng y tế, sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đặc biệt hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp lợi dụng nơi vắng, sơ hở để hoạt động...





Văn Minh