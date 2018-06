Đang bị truy nã thanh niên 18 tuổi vẫn phá khóa, trộm xe giữa phố

Chiều 18/6, công an phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để bàn giao Lê Duy Thịnh (SN 2000, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để xử lý. Thịnh có một tiền án và đang bị công an Châu Thành truy nã vì tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 18/6, trong lúc tổ công tác công an phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Bất ngờ, các đối tượng vứt bỏ đoản để phá ổ khoá xe rồi tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi đến đường Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh thì bắt Thịnh đưa về trụ sở làm việc.

Qua khai thác, công an xác định Thịnh đang bị công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang truy nã về tội danh trộm cắp tài sản vào ngày 1/6. Ngoài ra, Thịnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngô Bình