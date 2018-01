Đang bị truy nã vì hiếp, cướp vẫn tiếp tục gây án

Ngày 20/1, sau một ngày quanh co khai báo, đối tượng bị lực lượng CSGT trạm Madaguoi, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản sau khi bàn giao cho Công an huyện Di Linh đã phải khai báo lại.



Kiểm tra nhân thân của đối tượng này, lực lượng Công an bất ngờ phát hiện đối tượng trước đó khai là Nguyễn Phi Long (32 tuổi), ngụ tại TP HCM lại chính là Ngô Viết Sinh (30 tuổi), ngụ tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).



Sinh là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng phát lệnh truy nã vào tháng 5/2011 về hai hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo hồ sơ, vào năm 2011, Ngô Viết Sinh đã cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi hiếp dâm một thiếu nữ trên địa bàn huyện Đức Trọng, sau đó cướp luôn tài sản của một nạn nhân. Khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng xác định được bị can Ngô Viết Sinh, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/5/2011, Công an huyện Đức Trọng đã phát lệnh truy nã Ngô Viết Sinh.



Trước đó, chiều ngày 17/1, tổ CSGT trạm Madaguoi, gồm các đồng chí Phạm Minh Tuân (tổ trưởng), Đỗ Tiến Dũng, Lê Tấn Thành và Nguyễn Hoàng A, đang làm nhiệm vụ trên QL20, đoạn đầu đèo Bảo Lộc thì nhận được tin báo có một đối tượng trộm cắp tài sản đang trên xe khách BKS 49B-00741, chạy hướng Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh. Khi lực lượng CSGT đuổi kịp thì chiếc xe này đang dừng đổ dầu tại Km96 QL20.



Phát hiện lực lượng CSGT, đối tượng trộm cắp tài sản lập tức chạy trốn. Sau 40 phút truy tìm, đuổi bắt, lực lượng CSGT trạm Madaguoi đã bắt được đối tượng trong lúc ẩn nấp ở bụi tre gần suối, cách vi trí cây xăng 1km. Tại trạm CSGT Madaguoi, đối tượng khai nhận là Nguyễn Phi Long, trú tại TP HCM, đã trộm chiếc điện thoại OPPO F5 tại một quán cà phê ở huyện Di Linh.



Đối tượng sau này đó đã được Trạm CSGT Madaguoi bàn giao cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Sau một ngày khai báo quanh co, tên trộm này buộc phải thừa nhận mình là Ngô Viết Sinh, là đối tượng truy nã về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản vào năm 2011.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Di Linh điều tra làm rõ.

Theo Công an Nhân dân