Đang xử vụ chủ quán nhắng nướng tại Bắc Ninh làm nhục nữ thực khách

Như đã đưa tin, đêm ngày 17/8, chị Hiền cùng bạn đi ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện do Nguyễn Văn Thiện là chủ quán. Quá trình ăn tại đây, chị Hiền gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non.



Trong lúc ăn, chị Hiền phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được. Bức xúc trước hành vi ứng xử của nhân viên quán, chị Hiền ngừng ăn rồi thanh toán tiền và đi về.



Sau đó, chị Hiền có lên một nhóm Facebook chuyên review đồ ăn ở Bắc Ninh nói rằng quán nhắng nướng Hiền Thiện có sán. Đọc được thông tin trên, Thiện cho rằng việc đăng tải của chị Hiền làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách nên tìm thông tin của nạn nhân này.



Thông qua Facebook của chị Hiền, Thiện tìm hiểu biết được nạn nhân bán hải sản ở xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Thiện hẹn gặp chị để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn, mất uy tín của Thiện.



Tối 18/8, chị Hiền đến gặp Thiện như đã hẹn. Tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị Hiền phải quỳ xuống nền nhà để nói chuyện. Khi ấy, Thiện ngồi trên ghế phía trước, chửi bới, đe dọa, chỉ mặt chị Hiền, đồng thời bắt nạn nhân phải ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Lăng Văn Vân viết trước đó) và đính chính thông tin đã đăng trên mạng xã hội facebook.



Thiện đưa điện thoại di động của mình cho Lăng Văn Vân để quay video và phát trực tiếp trên Facebook có tên "nhắng nướng Hiền Thiện". Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện là Nguyễn Văn Thiện lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thiện đã khai nhận hành vi phạm pháp luật của mình.



Tối 19/8, Thiện bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác". Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ vai trò đồng phạm của Lăng Văn Vân (là nhân viên quán) nên đã tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng với đối tượng này.