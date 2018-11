Đánh 2 người trọng thương do bị đối thủ 'đẩy' tay vào mặt

Ngày 28/11, thông tin từ Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vinh (SN 1967, trú tại xóm Kim Khánh, xã Nghi Ân, TP. Vinh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, vào tối 23/9, Nguyễn Huy Tiến (SN 1973) và Nguyễn Huy Tuấn (SN 1984, cùng trú xóm 4, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc), dùng đèn pin đi soi ếch thì gặp anh Vinh (đang làm bảo vệ ở một công trình đang thi công). Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lộn xộn, Tiến dùng tay đẩy vào mặt anh Vinh khiến người này tức giận vớ một thuổng sắt (dụng cụ dùng để xúc đất) dài 120cm xỉa lại vào 2 thanh niên trên. Sau đó, Tuấn dùng gậy gỗ đánh vào người anh Vinh khiến chiếc gậy gỗ bị gãy.

Sau vụ xô xát, Tiến bị đứt gân, đứt động mạch tay trái và đứt dây thần kinh, đứt động mạch tay phải còn Tuấn bị khâu 4 mũi ở cánh tay trái. Nạn nhân có đơn trình báo cơ quan công an.

Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho thấy, Tiến bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra là 50% còn Tuấn bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra là 3%.

Hiện, công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

