Đánh bạc trong vườn cao su, hàng chục 'con bạc' bị bắt giữ

Ngày 2/12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt quả tang 75 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại một vườn cao su thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Trước đó, chiều ngày 1/12, khi các con bạc đang say sưa đá gà và lắc tài xỉu thì lực lượng công an thị xã Thuận An bất ngờ ập vào bắt quả tang. Ngoài 75 đối tượng bị tạm giữ, công an còn thu giữ 12 con gà đá, 3 bộ lắc tài xỉu, hàng chục cặp cựa gà, cân, băng keo… các đối tượng sử dụng để đá gà, 2 xe ô tô, 49 xe mô tô và thu giữ hơn 420 triệu đồng tiền tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc.

75 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc

Theo cơ quan chức năng, Hồ Viễn Phương (sinh năm 1979, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) chính là người đã lập nên sới bạc quy mô lớn này và luôn có người canh giữ. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hàn vi đánh bạc.

Hương Chi