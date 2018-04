Đánh người nhập viện rồi xưng là cháu của Trưởng công an

Trước đó, trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh - Sạch - Đẹp” người dân phản ánh về một vụ ẩu đã xảy ra tại một quán bánh bèo tại phương An Hải Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng).



Theo phản ánh, vào chiều tối ngày 8/4, chị Trần Thị Q. N (32 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cùng em dâu đến ăn bánh xèo nói trên. Lúc này quán đông khách, người em dâu chị N thấy vậy nên tự phục vụ.

Chị này đi lấy nem, rau và ra lấy bánh đem về bàn mình để hai chị em cùng ăn. Lúc này, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) ngồi bàn bên cạnh cùng bạn gái cho rằng hai cô gái vào sau lại lấy bánh xèo trước nên tỏ ra bực tức.

Thấy Khang phản ứng thì chị N nói nhường đĩa bánh cho Khang và chị này cũng bưng qua bàn để đó. Tuy nhiên, bất ngờ chị N bị Khang hành hung, đánh liên tiếp vào mặt. Chị N sau đó phải nhập viện với nhiều vết thương ở vùng mặt, gãy răng. Sự việc được báo cho công an phường An Hải Đông, có mặt và xử lý. Đưa đối tượng Khang về đồn để làm việc.



Điều đáng nói, theo tố cáo và phản ánh của người nhà nạn nhân, sau khi hành hung chị N, đối tượng Khang tự xưng là cháu của Trưởng Công an một phường ở quận Thanh Khê, còn cha người thanh niên xưng là anh Phó Giám đốc Công an TP. Thông tin này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, lập tức thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Chị N phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng mặt, gãy răng. Ảnh Facebook.

Chiều 9/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Đại tá Trần Mưu-Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định: Đối tượng nam thanh niên hành hung một phụ nữ phải nhập viện xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà vào tối ngày 8/4 không hề có quan hệ họ hàng gì đối với ông. Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo công an quận Sơn Trà điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



“Tôi xin khẳng định, tôi không có mối quan hệ nào với đối tượng này. Tôi họ Trần còn đối tượng kia họ khác thì làm sao nói tôi có quan hệ bà con. Tôi đang yêu cầu công an quận Sơn Trà điều tra làm rõ. Đồng thời yêu cầu cấp giấy chứng nhận giám định thương tích. Đúng quy định là phải khởi tố, truy tố, xử lý nghiêm trước pháp luật”, Đại tá Mưu cho biết.

Vào chiều tối 9/4, trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), xác nhận với báo Người lao động: Nguyễn Trần Vĩnh Khang, người đánh một phụ nữ bầm dập vì dĩa bánh xèo vào chiều 8/4 chính là cháu ruột và kêu mình bằng chú. Theo ông Phương, vào khoảng 19h30 ngày 8/4, ông cùng một cán bộ trong phường đang tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành thì nghe chị dâu gọi điện là cháu mình (cháu Khang) có xảy ra ẩu đả ở phường An Hải Đông. Sau khi nghe thông tin, ông Phương chạy qua trụ sở Công an phường An Hải Đông và được một cán bộ trực ban ở đây thông tin lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe sự việc, ông Phương xác nhận nam thanh niên Nguyễn Trần Vĩnh Khang chính là cháu ruột của mình. Biết cháu mình đã làm sai nên ông Phương khuyên người nhà của Khang xin lỗi và lo bồi thường đối với người bị đánh là chị Như. "Với tư cách của trưởng Công an phường, tôi có thể lấy xe công vụ đi trong thành phố. Còn nhiều người nói đây là lấy xe công đi việc tư thì không phải. Vụ việc xảy ra có liên quan đến công dân trên địa bàn tôi quản lý, nên tôi chạy qua để có thể phối hợp hay không. Còn nếu không phải là cháu tôi, mà một công dân bình thường tôi cũng có thể đưa về vì sự an toàn" - ông Phương nói. Theo Người lao động

- Nguyễn Thành