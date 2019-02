Đánh sập hàng loạt đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Bắt nhóm dùng súng cố thủ trên ô tô chở ma túy

Khoảng 15h ngày 15/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ô tô bán tải máu trắng không biển số và chiếc Fortuner 7 chỗ BKS 81A-17496 chạy trên QL8C đoạn qua huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn chở ma túy nên dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm này, nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe lao vào tổ công tác, rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy hòng cắt đuôi lực lượng chức năng.

Khi xe Fortuner đi đến tại địa bàn xã Sơn Quang, đối tượng trong chiếc xe này nhanh chóng bỏ trốn, để lại xe bên đường rồi chạy vào đường rừng. Tại đây, công an tiến hành bắt giữ một nghi phạm có biểu hiện nghi vấn chính là đối tượng bỏ trốn về trụ sở công an để điều tra. Còn hai đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trên chiếc xe bán tải không có biển kiểm soát bỏ chạy được khoảng 7km, bất ngờ mất lái lao xuống mép ruộng thuộc địa thôn 1, xã Sơn Giang.

Đối tượng Trung bị bắt giữ.

Tại đây, hai đối tượng đóng chặt cửa xe rồi dùng súng uy hiếp lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiến hành vây ráp, chốt chặn các tuyến đường, đồng thời huy động huy động xe chống cháy, xe cứu thương, xe bọc thép cùng lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ… tham gia phá án.

Sau gần 3h thuyết phục, đến khoảng 17h30’, Tuấn bước xuống xe đầu hàng, còn Trung vẫn chưa quy phục, hắn bắt đầu châm lửa đốt đồ đạc, giấy tờ để hù dọa lực lượng phá án.

Theo Công an Hà Tĩnh, các đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào và Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo. Sau khi xác định các đối tượng, Bộ Công an đã thiết lập chuyên án T1218 để đấu tranh.

Bắt đối tượng chuyển 300kg ma túy đá bằng ô tô

Mới đây nhất, rạng sang 17/2, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an chủ trì phối hợp với công an, hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng ma túy khủng từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật gồm 294kg ma túy được cơ quan chức năng thu giữ.

Cụ thể, khoảng 1h15 phút, Vang Chue Yang Bria Chear (SN 1994, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đi trên xe du lịch 9 chỗ ngồi, hiệu Huyndai mang biển kiểm soát Lào UN – 2645 trên quốc lộ 8A.

Đến địa phận cầu Tầu, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện trong xe này chứa 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa 294kg ma túy dạng đá.





Tại cơ quan điều tra, Vang Chue Yang Bria Chear khai, ngày 16/2 nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại tỉnh Bolykhamxay vào Việt Nam tiêu thụ.

2 ‘nữ quái’ vận chuyển hơn 17.400 viên ma túy

Chiều 3/1, Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trái pháp, xảy ra tại địa phận xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

Các đối tượng bị bắt là Quàng Thị Ngân (SN 1991) và Lò Thị Lan (SN 1999, cùng trú tại bản Lọng Cại, xã Thôm Mòn).

Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu giữ hơn 17.400 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Hai nữ quái vận chuyển 17.400 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Ngân và Lan khai với cảnh sát nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ danh tính để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Giấu heroin trong thùng carton chuyển về Hà Nội

Chiều 2/1, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Phú La và Phòng Cảnh sát ma túy - Công an TP. Hà Nội phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cảnh sát, thời điểm trên, tại khu vực bến xe Văn La (Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác liên ngành bắt quả tang Dương Văn Tuấn (SN 1985, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cùng Nguyễn Anh Hào (SN 1984, lái xe) và Đỗ Văn Dương (SN 1995) đang vận chuyển ma túy trái phép.

Qua kiểm đếm, cảnh sát xác định trên ô tô do Nguyễn Anh Hào điều khiển có 7 bánh heroin, 1 gói ma túy đá.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Lò Văn Lả (SN 1989, trú xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Bước đầu các đối tượng khai, Lò Văn Lả nhận vận chuyển 7 bánh heroin từ huyện Sông Mã về Hà Nội từ một người đàn ông không rõ danh tính. Để che mắt lực lượng chức năng, Lả đóng số ma túy trên vào thùng carton và gửi xe khách tuyến Sông Mã-Hà Nội. Sau đó, Lả đi xe máy xuống Hà Nội và thuê Dương Văn Tuấn đi nhận số ma túy trên, nếu trót lọt sẽ trả công 100 triệu đồng.

Khi Tuấn nhận thùng chứa ma túy từ xe khách để vào cốp xe taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuấn tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị các lực lượng phối hợp kịp thời khống chế, bắt giữ.

Bắt ông trùm điều hành đường dây ma túy vào Việt Nam

Ngày 12/9/2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị này phối hợp với cơ quan chức năng nước Lào vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn với tang vật hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) bắt giữ Som Vang Lat Sa Vông (tên thường gọi là Tà Văn, 35 tuổi, trú huyện SonNa BuLy, tỉnh Savanakhet) khi tên này đang vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ.

Tà Văn (áo đen) ông trùm điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt.

Tà Văn bị lực lượng biên phòng bắt giữ ở bản Non Xa Ạt (huyện Pha Lan Xay, tỉnh Savanakhet) với tang vật 114.000 viên ma túy tổng hợp; 1 súng ngắn, 2 viên đạn.

Theo cơ quan chức năng, Tà Văn là ông trùm điều hành đường dây buôn bán ma túy hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều phi vụ mua bán ma tuý lớn từ Lào sang Việt Nam.

Đến ngày 17/9/2018, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty an ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá tiếp đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ Lăm Phon (42 tuổi) và Thông Xay (34 tuổi, cùng trú tỉnh Khăm Muộn, Lào) khi đi trên ôtô bán tải hiệu Nissan ở khu vực biên giới.

Khám người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 200.000 viên ma tuý tổng hợp. Hai người này khai đang tìm cách đưa số ma tuý trên sang Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Nguyễn Hoàn