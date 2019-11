Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ Mercedes gây tai nạn thảm khốc ở Hà Nội

Quảng cáo

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Đào Thị Mai Quyên (SN 1992, quê Hải Dương). Chị Quyên công tác tại một trường đại học tại Hà Nội và ở trọ tại phường Trung Hòa.

Không thấy chị Quyên về nhà trọ như thường ngày, hàng xóm đã thông báo cho gia đình chị ở Hải Dương. Sau đó, người thân đã tới cơ quan chức năng quận Cầu Giấy, Hà Nội trình báo sự việc.

Trong ngày 21/11, gia đình đã tới Trung tâm giám định pháp y để cùng cơ quan điều tra tiến hành nhận dạng nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Minh

Trước đó vào khoảng 7h ngày 20/11, bà Vũ Thị H.Th. (SN 1972, trú Trung Hoà, Cầu Giấy) điều khiển chiếc ô tô Mercedes GLC 250 màu đen mang BKS Hà Nội lưu thông đến khu vực cầu Hòa Mục hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ (Trung Hòa, Cầu Giấy). Tại đây, xe của Vũ Thị H.Th. bất ngờ đâm trúng xe máy BKS 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, quê Nam Định) điều khiển chở chị Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, quê Cao Bằng); xe máy 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển; 1 xe máy không BKS và 1 xe đạp điện chưa rõ người điều khiển.



Hậu quả vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Anh Út đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, còn chị Nhung bị chấn thương cột sống đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y. Ngoài ra, 5 phương tiện trong vụ tai nạn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi sự việc xảy ra, bà Th. tới cơ quan công an quận Cầu Giấy trình diện.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG gửi thư đến cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội. Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 20/11 kể trên, trung tá Vũ Xuân Hà Thái và Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Láng đã nhanh chóng tới hiện trường, bất chấp hiểm nguy, trực tiếp vào giải cứu 1 nạn nhân mắc kẹt giữa ô tô và các xe máy ra ngoài kịp thời. Trong thư, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: "Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi". "Tôi biểu dương hành động dũng cảm của trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân".

Thanh Hà