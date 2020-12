‘Đạo chích’ chuyên dùng ô tô Fortuner đi dọc miền Trung trộm điện thoại

Quảng cáo

Ngày 9/12, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc đơn vị vừa bắt giữ Quách Văn Chính và Dương Văn Quân (cùng sinh năm 1994, trú xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy nhận tin báo, khoảng 2h rạng sáng 4/12, tại cửa hàng Hoàng Mobile (129 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy trộm 11 điện thoại di động.

Kiểm hiện trường, trích xuất camera giám sát, công an phát hiện 2 đối tượng bịt mặt đi xe ô tô, sử dụng kềm cộng lực để phá khóa cửa hàng, đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản. Công an Hương Thủy nhận định, có khả năng đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm tài sản lưu động trên tuyến Quốc lộ 1 qua các tỉnh miền Trung.

Qua trao đổi thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào ngày 6/12, tại thị xã Kỳ Anh cũng xảy ra vụ trộm ở một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, với đặc điểm đối tượng và phương thức thủ đoạn tương tự ở Hương Thủy. Trước tình hình trên, vào ngày 7/12, Công an thị xã Hương Thủy xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Ngày 8/12, Công an thị xã Hương Thủy mật phục tại ngã 3 La Sơn (Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phú Lộc, TT-Huế), bắt giữ Quách Văn Chính và Dương Văn Quân (cùng sinh năm 1994, trú xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) khi trên đường từ Đà Nẵng ra Huế.

Tại cơ quan công an, Quân và Chính khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, cả hai rủ nhau dùng xe ô tô Fortuner mang BKS 79A115.4… thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng điện thoại di động ở TT-Huế và Hà Tĩnh, với số lượng gồm 53 smatrphone, 8 đồng hồ thông minh. Công an hiện đã truy thu 37 điện thoại di động, 8 đồng hồ thông minh là tang vật của các vụ trộm.

Mở rộng điều tra, Dương Văn Quân còn khai nhận, từ khoảng tháng 3 đến tháng 10/2020, đối tượng này thuê 8 ô tô tại Hà Nội mang đi cầm cố tại các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên lấy số tiền 1,45 tỷ đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Ngọc Văn