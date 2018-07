'Đạo chích' đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, trộm hàng trăm triệu đồng

Ngủ dậy vào sáng 26/6, chị Lê Thị Ngọc Hân (trú tổ dân phố Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) phát hiện cửa bị mở, nhiều đồ đạc trong nhà có hiện tượng xáo trộn. Kiểm tra tài sản, chị Hân phát hiện mất một số tiền lớn và nhiều đồ vật có giá trị khác với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt kiểm tra hiện trường, trích xuất camera an ninh. Sau 20 ngày truy tìm lực lượng điều tra hình sự Công an thị xã Ba Đồn đã xác định đối tượng nghi vấn, tiến hành bắt giữ Ngô Văn Linh (trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, vào khoảng 1h sáng ngày 26/6, sau nhiều lần đi lại tại các con hẻm, y phát hiện nhà chị Hân có nhiều sơ hở nên đột nhập lấy trộm 58 triệu đồng, 2.000 Euro, nhiều trang sức bằng vàng, một con heo đất bên trong có khoảng 7 triệu đồng và một điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh Sát điều tra thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Ngô Văn Linh về tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Nam