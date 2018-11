Đạo diễn tố bị công an Cần Thơ đánh: Công an quận Ninh Kiều nói gì?

TP - Thông tin với báo chí chiều 13/11,Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, sau khi nhận được đơn của ông Đ.Q.V (46 tuổi, ngụ phường 2, quận 3, TPHCM) đến Cần Thơ công tác bị Công an địa phương này bắt giữ vô cớ, đối xử thậm tệ. Ngay lập tức, công an đã tiến hành điều tra xác minh và khẳng định rằng nội dung đơn của ông V. là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc.