Đất vàng xe nhỏ vào tay tư nhân: Những ai dính chàm?

Quảng cáo

Thông tin từ Bộ Công an tối 27/2 cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt để tạm giam ông Lê Văn Trang -nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương, Võ Thanh Bình -nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thái Thanh -Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Cả 3 bị can đều bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị can được cho là có liên quan việc tính tiền thuế, tiền sử dụng đất làm thất thoát gần 127 tỷ đồng trong thương vụ chuyển nhượng “đất vàng” 43ha do Tổng Cty Bình Dương thực hiện tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2019 báo Tiền Phong có loạt bài về việc chuyển nhượng khu đất 43ha có dấu hiệu thất thoát tiền nhà nước. Ngay sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lúc bấy giờ là ông Trần Thanh Liêm đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc. Ngày 8/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh -Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Cty Bình Dương, Trần Nguyên Vũ -Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Dương và Huỳnh Thanh Hải -Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Dương.

Vào tháng giữa 11/2020, vụ án được Bộ Công an rút lên để trực tiếp điều tra, đồng thời đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo hồ sơ, Tổng Cty Bình Dương trước đây là doanh nghiệp Nhà nước được giao gần 600ha đất ngay "cửa ngõ" thành phố mới Bình Dương.

Bị can Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Thuế Bình Dương



Sau đó diện tích "đất vàng" bị "xé nhỏ” thành nhiều phần, trong đó khu đất 43ha ( nay là dự án khu đô thị Tân Phú) và một khu đất khác rộng 145ha (kế bên khu đất 43ha) đã bị “rơi” vào tay công ty tư nhân.

Theo điều tra, đối với khu đất 43ha, Tổng Cty Bình Dương đã chuyển nhượng trái phép với giá 250 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với bảng giá đất quy định tại thời điểm đó. Như vậy, nếu chỉ so với bảng giá nhà nước, các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỷ đồng cho nhà nước.

Với khu đất 145ha, sau khi cho đối tác nước ngoài góp vốn rồi lại rút vốn, quyền chi phối khu đất này đã chuyển sang Công ty Tân Thành (công ty tư nhân có sự tham gia của người nhà ông Nguyễn Văn Minh - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bình Dương). Đối với việc chuyển nhượng khu đất 145ha, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Được biết, trước khi bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Thuế Bình Dương, ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ các ông, bà là cán bộ Tổng Cty Bình Dương gồm: Lý Thanh Châu- Phó tổng giám đốc, Nguyễn Thế Sự- Trưởng ban kiểm soát, Đỗ Thị Thanh Thúy-Kế toán trưởng và Huỳnh Công Phát- nguyên Phó tổng giám đốc.

Hương Chi