Đầu mùa Wold Cup, cảnh sát phá hàng loạt đường dây cá độ khủng

Phá đường dây cá độ Wold Cup gần 100 tỷ

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá chuyên án 418D, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn do Hồ Đức Tuấn (Tuấn béo), Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu) cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Theo cơ quan điều tra, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỷ đồng, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để cá độ bóng đá. Các thành viên còn lại trong đường dây này đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, tổng số tiền cá cược của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỷ đồng.

Đường dây cá độ 35 tỷ đồng trong 7 ngày Wold Cup

Ngày 22/6, phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt do Đặng Phương Nam (SN 1994, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu cùng 4 "đại lý" cấp dưới và 8 con bạc.

Theoc ơ quan công an, khoảng tháng 5/2018, Nam liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An lấy một tài khoản để cá độ bóng đá trên trang mạng. Hai bên thống nhất là thứ 2 hàng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Nam khai các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng thấp nhất từ 1 đến 5 triệu đồng, người chơi cao nhất 300 - 400 triệu đồng.

Trong đó, từ khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh ngày 14/6 đến ngày 21/6, số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hơn 35 tỷ đồng.

Nữ quái Sài Gòn cầm đầu đường dây cá độ khủng

Chiều 22/6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an và Công an TP HCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng tỷ đồng trên trang 12bet.com do Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi) cầm đầu.

Cơ quan điều tra cũng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi, chồng Huệ), Võ Văn Hòa (20 tuổi, em ruột Nghĩa), Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi), Phan Thanh Hoàng (27 tuổi).

Nữ quái cầm đầu đường dây cá độ ở TP HCM - Trần Giảng Ý Huệ.

Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ 4 nghi can đánh bạc gồm: Nguyễn Minh Hiệp, Trần Kim Bắc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thanh Vinh; Thu giữ tang vật gồm: 4 máy vi tính, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 8 thẻ ATM, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều sim thẻ điện thoại để đăng ký tài khoản ngân hàng và một số tài liệu khác liên quan đến vụ án này.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Huệ trực tiếp móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com đặt tại Philippines. Theo đó, Huệ giao các “tay chân” như: Hiệp, Bắc, Tuấn và Vinh chịu trách nhiệm thu tiền của các con bạc. Từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này lên tới hàng tỷ đồng với hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia.

Phá đường dây cá độ trước thềm Wold Cup

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an Quảng Nam triệt xóa đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ, bắt khẩn cấp 10 đối tượng do Nguyễn Đức Hùng (SN 1975, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Để tổ chức cá độ, Hùng đã lấy một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức là 2 triệu đô (khoảng 12 tỷ đồng) sau đó giao cho đàn em quản lý điều hành. Hàng tuần, Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua để báo cho Hùng cập nhật tỷ lệ thắng thua cá độ từ đàn em thông báo.

Nguyễn Đức Hùng tại cơ quan điều tra.

Để thu hút nhiều con bạc, Hùng yêu cầu đàn em lập thêm nhiều tài khoản cho các cấp dưới với nhiều hạn mức từ 100.000 – 200.000 USD (600 triệu – 1,2 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2018 đến nay tổng số tiền cá cược trên trang mạng này đã hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ: 300 triệu tiền mặt, 4 xe ô tô, 2 laptop, 20 điện thoại di động, 4 router phát sóng wifi.

