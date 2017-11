Đau xót phát hiện con gái bị bạn nhậu xâm hại tình dục

Trưa 17/11, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, sáng cùng ngày Công an huyện Phú Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đăng Mão (SN 1987, trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 21h ngày 10/11, Mão và anh L.C.T (SN 1975, trú xã Lộc Vĩnh) nhậu cùng nhau tại nhà anh T.

Sau cuộc nhậu, anh T. bắt quả tang Mão có hành vi giao cấu với con gái anh T là L.T.B.P (SN 2002). Sau khi sự việc xảy ra, anh T đã tố cáo Mão gửi đến Công an huyện Phú Lộc.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, sau khi ăn nhậu, Mão đã rủ rê cháu P. quan hệ tình dục. Được P. đồng ý, Mão chở cháu bé đến đoạn đường vắng ở khu tái định cư xã Lộc Vĩnh rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, khoảng đầu năm 2017, khi cháu P. làm công nhân may cùng Mão tại TP. Hồ Chí Minh, Mão đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu P.

Theo VTC News