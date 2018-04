Đề nghị công an vào cuộc vụ chế thuốc chữa ung thư bằng than tre

Thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm được sản xuất từ nguyên liệu than tre.

Ngày 13/4, Sở Y tế Hải Phòng cho hay hôm nay sẽ xử phạt hành chính với công ty Hồng An Phong và thanh tra tất cả cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và cửa hàng tân dược trên địa bàn.Để xử lý việc Công ty Hồng An Phong liên kết với Vinaca sản xuất thực phẩm chức năng dạng thuốc chữa bệnh ung thư và nhiều bệnh hiểm nghèo khác từ nguyên liệu tre than, Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Bộ Y tế, chuyển hồ sơ sang Công an Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.Chiều 12/4, theo lời khai của ông Phạm Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Hồng An Phong), Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với nhà chức trách tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở pha chế, đóng gói các sản phẩm mỹ phẩm đặt tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Tuy nhiên, đây là trụ sở của doanh nghiệp không liên quan và cũng không sản xuất gì cho Công ty Hồng An Phong hay Vinaca.Cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng đã họp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để làm rõ hành vi gian dối, lừa gạt cơ quan chức năng cũng như người bệnh của doanh nghiệp Hồng An Phong và Vinaca.Cục An toàn thực phẩm cho hay không cấp giấy chứng nhận sản phẩm đảm bảo an toàn cho công ty Vinaca để doanh nghiệp này sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh. Phía Sở Y tế Hải Phòng cũng không nhận được đơn đăng ký sản phẩm của doanh nghiệp này...Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cuộc họp sau đó xác định sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2” được giới thiệu điều trị bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác song chưa được phép sản xuất và lưu hành. Giấy chứng nhận công bố sản phẩm là hóa mỹ phẩm cấp cho Hồng An Phong bị thu hồi, gồm: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.Trước đó, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp cùng Chi cục quản lý thị trường thành phố, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện hai cơ sở của Công ty TNHH Vinaca đặt tại phường Ngọc Sơn đang sản xuất trái phép hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dạng thuốc điều trị bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác. Hơn một tấn bột than tre, hóa chất dùng làm nguyên liệu để bào chế cùng nhiều thành phẩm đã bị thu giữ.Hiện, Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca đã bỏ trốn. Người cung cấp than tre, nứa cho Thu là Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, trú tại xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng).

Theo VnExpress