Đề nghị công an vào cuộc vụ hai thầy trò bị đánh nhập viện

Ngày 14/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở đã có những chỉ đạo trực tiếp đối với trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ), đồng thời yêu cầu cơ quan công an làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối, đánh thầy giáo và học sinh tại trường này.

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (Sở GD&ĐT) đã nắm được thông tin và có chỉ đạo đối với Trường THPT Lê Lợi với những nội dung sau: Khẩn trương đưa thầy giáo, học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị, nếu nặng thì đưa lên bệnh viện tuyến trên; Lãnh đạo trường làm việc với UBND, Công an huyện Tân Kỳ để điều tra xác minh làm rõ vụ việc cũng như các đối tượng quấy rối trong trường. Sớm ổn định tinh thần, dạy và học trở lại bình thường; Tiếp tục tăng cường công tác an ninh trường học, đặc biệt là công tác bảo vệ. Phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra; Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh nắm bắt tình hình, những sự việc có thể phát sinh để phòng tránh.

Yêu cầu trường THPT Lê Lợi báo cáo về Sở trong thời gian sớm nhất. Sáng nay (ngày 14/11), Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi làm việc với công an huyện Tân Kỳ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 14h30p ngày 13/11, tại Trường THPT Lê Lợi, khi học sinh trong trường đang học thì xuất hiện 2 đối tượng chạy xe máy vào sân trường. Tại đây, 2 thanh niên rú ga chạy xung quanh sân trường. Sau đó, nhà trường đã đóng cổng ngăn chặn 2 đối tượng này lại để làm rõ. Cùng lúc, thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi đứng ở cổng để ngăn chặn thì bị một đối tượng từ phía ngoài vượt qua cổng lao vào đánh. Một thầy giáo khác phát hiện nên đã hô hoán toàn trường ra để can ngăn.

Rất nhiều thầy giáo và học sinh trong trường chạy ra can ngăn. Trong lúc lộn xộn, em Tài (học sinh lớp 12A8) bị một đối tượng dùng viên gạch đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến em Tài phải nhập viện khâu 10 mũi; còn thầy Nguyễn Văn Giáp bị đối tượng Trường dùng gạch đánh mạnh gây chấn thương cũng phải nhập viện.

Các đối tượng sau đó được xác định là Thanh và Quân (cùng trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ), đối tượng vượt cổng vào đánh thầy Giáp xác định tên Trường. Đối tượng đánh thầy giáo Giáp bị thương đã bị nhà trường giữ lại đưa đến UBND xã Tân Phú bàn giao cho công an. Đến khoảng 16h30p, công an xã và cảnh sát khu vực tổ chức bắt hai đối tượng Quân và Thanh đang lẩn trốn ở quán bi-a gần cổng trường.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cảnh Huệ