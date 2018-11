Đề nghị giáng cấp thiếu uý công an còng tay người yêu

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa gửi hồ sơ đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giáng cấp đối với anh Đinh Văn Phúc (Công an viên xã Cẩm Trung) từ thiếu úy xuống thượng sĩ vì vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ.