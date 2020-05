Đề nghị hủy án, điều tra lại vụ vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết

Quảng cáo

Bị cáo, bị hại đều giữ nguyên quan điểm, Viện Kiểm sát đề nghị huỷ án sơ thẩm, điều tra lại

Từ 14 giờ chiều nay, phiên toà xét xử vụ vợ chồng Lẫm, Quyết "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tiếp tục làm việc.

Tại buổi xét xử chiều nay diễn ra phần tranh tụng giữa bị hại, bị cáo, vì vậy Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi, trú đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) đã hết trách nhiệm nên không còn xuất hiện tại toà với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Con nuôi Đường "Nhuệ" là Tiến "trắng" cũng được triệu tập tới toà với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nhưng ghi nhận của PV trong suốt phiên toà không thấy Tiến "trắng" xuất hiện.

Đường "Nhuệ" chỉ xuất hiện tại toà trong buổi sáng ngày 11/5 - Ảnh: Hoàng Long

Tại phiên toà, bên bị hại là Đỗ Văn Tới và vợ là bà Lê Thị Tuyết vẫn khẳng định vợ chồng ông Nhuyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Tuyết vẫn chưa trả số tiền vay 900 triệu đồng. Ông Tới nêu bằng chứng là 42 tin nhắn giữa ông Tới và bị cáo Lẫm cùng hợp đồng vay vốn mà ông Tới còn giữ

Ngược lại, bị can Nguyễn Văn Lẫm (tên thường gọi khác là Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, 58 tuổi, thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và vợ là Phạm Thị Quyết (56 tuổi) vẫn khẳng định đã trả tiền vay cho vợ chồng ông Tới, bà Tuyết. Theo ông này, giấy tờ ghi nhận việc trả tiền này để ở Công ty Lâm Quyết và đã bị mất trong thời gian Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ") và đàn em đến chiếm cứ, cướp tài sản của công ty. Bị cáo Phạm Thị Quyết cũng phủ nhận vì các tin nhắn vì cho rằng không nói rõ số tiền nợ và hợp đồng vay tiền đã hết hạn. Ông Quyết và bà Lẫm giữ nguyên toàn bộ các nội dung trong đơn kháng cáo

Cả bị cáo và bị hài đều giữ nguyên quan điểm trước đó - Ảnh: Hoàng Long

Tại phiên toà, xét lời khai của các bị cáo, bị hại, nhân chứng và những người liên quan, đại diện Viện kiểm sát tối cao tham gia vụ xét xử cho rằng quá trình điều tra chưa làm rõ được các mâu thuẫn của bị cáo và bị hại; có nhiều nội dung về việc thế chấp xe, giấy tờ chiếc xe ô tô Toyota Camry chưa được thể hiện trong hồ sơ và tại phiên xét xử.

Đại diện VKSND tối cao cũng cho rằng, tại phiên xử phúc thẩm, lời khai của Nguyễn Xuân Đường và các nhân chứng đã thể hiện Đường Nhuệ đã có hành vi xâm phạm trái phép Công ty TNHH Lẫm Quyết. Đây là cơ sở để vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết kêu oan khi bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa làm rõ việc có mất giấy tờ hay không. Theo đó, cơ quan chức năng đã không tiến hành khám nghiệm hiện trường sau khi vợ chồng ông Lẫm tố cáo bị Đường "Nhuệ" chiếm công ty và cướp tài sản, chưa tiến hành đối chất giữ các bên liên quan để làm rõ việc vay nợ, trả nợ giữa hai bên…

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại - Ảnh: Hoàng Long

Đại diện VKSND tối cao nhận thấy, quá trình điều tra còn nhiều thiếu sót mà phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ không khắc phục được những thiếu sót này. Chính vì vậy, đại diện VKSND tối cao đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại nhằm đảm bảo tính khách quan chính xác, đúng người đúng tội.

HĐXX tuyên huỷ án sơ thẩm, trả lại hồ sơ điều tra lại

Sau khi nghe bị hại, bị cáo, luật sư trình bày ý kiến và nghe quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên toà, lúc 17 giờ ngày 11/5, HĐXX đã tiến hành nghị án. Khoảng 17 giờ 30 phút, thẩm phán Ngô Hồng Phúc - Chủ toà phiên toà đã đại diện HĐXX tuyên án

Căn cứ vào diễn biến vụ án, lời khai của các bên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng, HĐXX nhận thấy quá trình điều tra, xét xử còn nhiều thiếu sót. Trong đó nổi bật là điều tra còn sơ sài, chưa làm rõ chiếc xe Camry có bị thế chấp ở nhiều nơi để vay tiền không, chưa làm rõ vay ở đâu, vay bao nhiêu, trả như thế nào, đã trả hay chưa, cũng như chưa thực hiện đối chất giữa bị hại, bị cáo để làm rõ việc vay trả...

HĐXX tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lai - Ảnh: Hoàng Long

Xét thấy kết quả điều tra của cấp sơ thẩm là không đầy đủ và cấp phúc thẩm không thể khắc phục được những thiếu sót trên, HĐXX đẫ tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ án, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình, yêu cầu cơ quan điều tra điều tra lại vụ án.

Đặc biệt, HĐXX xét thấy đơn tố cáo của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về việc Đường "Nhuệ" đã chiếm cứ, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết là có cơ sở. Vì vậy, HĐXX kiến nghị Viện Kiểm sát ND tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình huỷ quyết định không khởi tố hình sự vụ án hình sự số 12 của Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Thái Bình và tiến hành khởi tố, điều tra vụ án này.

Vợ chông Lẫm, Quyết được huỷ án sơ thẩm để điều tra lại- Ảnh: Hoàng Long

HĐXX cũng yêu cầu ngay sau khi kết thúc vụ án, cơ quan chức năng tiến hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ chồng Lâm, Quyết để phục vụ điều tra.

Trước đó, trong phần xét hỏi buổi sáng, Đường "Nhuệ" cho biết bản thân và đàn em chỉ đến công ty của vợ chồng ông bà Lẫm với ý tốt, "để bảo vệ tài sản giúp vợ chồng Lẫm, Quyết".

Cũng trong buổi sáng, luật sư của bị cáo đã yêu cầu triệu tập ông Cao Giang Nam - hiện là Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, nguyên Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình và các điều tra viên tham gia điều tra vụ án. Các luật sư cho rằng, bị cáo đã có đơn tố cáo ông Cao Giang Nam và Cơ quan điều tra, Công an thành phố Thái Bình bao che, không khởi tố vụ Đường "Nhuệ" chiếm đoạt công ty TNHH Lâm Quyết khiến ông này mất hết giấy tờ biên nhận đã trả tiền ông Đỗ Văn Tới. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập ông Cao Giang Nam và các điều tra.

Rất đông người thân đến chúc mừng vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã đưa tin, năm 2018, ông Nguyễn Văn Lẫm bị tuyên phạt 14 năm tù và vợ là bà Phạm Thị Quyết bị tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 13 năm tù về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì có hành vi vay tiền của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới để lấy 900 triệu đồng, thế chấp bằng xe ô tô Camry. Sau đó vợ chồng ông Lẫm lại trừ nợ cho ông Phạm Công Tự 800 triệu đồng.

Tại tòa sơ thẩm, mặc dù ông Lẫm và vợ vẫn kêu oan, đồng thời cho rằng Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới, nhưng TAND tỉnh Thái Bình vẫn tuyên phạt mức án trên.

Mới đây, sau khi vợ chồng Đường, Dương bị bắt tạm giam để điều tra về một số tội danh, báo chí vào cuộc phản ánh liên tục vụ việc của vợ chồng ông Lẫm bà Quyết, gia đình ông Lẫm có đơn xin bảo lãnh nên TAND cấp cao vừa có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép tại ngoại đối với ông Lẫm bà Quyết từ ngày 28/4 để chờ phiên tòa phúc thẩm.

Đường 'nhuệ' nói việc chiếm giữ Công ty Lâm Quyết chỉ để 'bảo vệ tài sản' cho gia chủ Với vẻ ngoài hơi gầy đi so với trước khi bị bắt, “đại ca” Đường “Nhuệ” đã làm phòng xử án ồ lên khi khẳng định chỉ đến công ty của vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết với ý tốt, “chỉ để bảo vệ tài sản giúp vợ chồng Lẫm, Quyết”.

