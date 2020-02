Đề nghị truy tố cựu Phó Chánh án quận vì xâm phạm chỗ ở

Quảng cáo

Theo KLĐT, ngày 16/2/2015, bà Hoàng Trọng Anh Chi (ngụ phường 4, quận 3) đăng ký quyền sử dụng đất, quyền nhà ở tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm , quận 1, TPHCM, sau khi được nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Lê Giang. Đến ngày 6/3/2017, bà Chi thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trên cho ngân hàng. Ngày 27/4/2017, UBND quận 1 cấp giấy phép xây dựng (số 205/GPXD) cho công trình nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với quy mô hầm trệt, 5 lầu do bà Hoàng Trọng Anh Chi làm chủ đầu tư.

Ngày 10/10/2017 bà Chi ký hợp đồng bán nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Thu Thảo với phương thức thanh toán tiền là 4 đợt. Từ 10/1/2017 đến 23/11/2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi 7 tỷ đồng tiền cọc, kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,168 tỷ đồng. Bà Chi bàn giao căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công. Ngày 10/1/2018, hai bên thống nhất gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1/2018.

Đến tháng 4/2018, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng bà Chi không đồng ý nên bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1. Tháng 9/2018, bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 đứa con chuyển đến đây sinh sống. Khoảng 14 giờ ngày 19/9/2019, ông Tùng, Nam cùng một số người vào nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi những người đang ở trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Theo KLĐT, xuất phát từ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM, bị can Tùng, Nam cùng một số người đã dùng vũ lực, uy hiếp, đe dọa đuổi những người trong nhà ra ngoài và chiếm giữ. Hành vi của Tùng, Nam là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục và phòng ngừa chung.

Cựu Phó Chánh án khai gì?

Tại cơ quan điều tra, bị can Lâm Hoàng Tùng khai góp vốn mua với bà Chi mua căn nhà nói trên nên vào ngày 19/9/2019, Tùng thuê Văn phòng thừa phát lại quận 1 và Công ty bảo vệ Thành Hồ đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lập vi bằng và lấy lại nhà. Khi Tùng đến cửa cổng đang mở, Tùng vào trong nói căn nhà xây dựng sai phép không đảm bảo an toàn nên những người trong nhà tự nguyện ra đi. Do không ai bế các cháu bé đi nên Tùng bế cháu bé lên xe taxi để đem đến giao cho bà Thảo.

Riêng bị can Nguyễn Hải Nam khai, năm 2017 Nam và Tùng học chung cao học nên quen biết nhau. Nam được Tùng cho biết Tùng có căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bán cho khách và đã nhận đặt cọc nhưng hai năm nay người mua chưa thanh toán hết tiền nên Tùng muốn lấy lại căn nhà này. Nam nói Tùng thuê Thừa phát lại quận 1 lập vi bằng về việc lấy lại căn nhà.

Do nhà đang xây dựng nên Nam nói với Tùng thuê một phòng trong căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để ở. Khoảng 14 giờ ngày 19/9/2019, Tùng gọi điện thoại kêu Nam đến để nhận phòng. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nam đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm thì thấy đông người đứng trước nhà đang xô xát, Nam thấy phụ nữ tên Tâm giằng co với một số phụ nữ khác, Nam bế cháu bé đặt vào nôi để trước nhà. Khi nghe Tùng nói bà Thảo đang ở khách sạn trên đường Nguyễn Trãi thì Nam kêu mang cháu bé đến khách sạn đưa cho bà Thảo.

