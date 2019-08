Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ Thanh tra giao thông nhận tiền bảo kê 'xe vua'

Trước đó như Tiền Phong đã phản ánh, tháng 12/2018 PC02, Công an Hà Nội đã mời 6 thanh tra giao thông (TTGT), Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm việc do có phản ánh liên quan đến “bảo kê” xe tải đi vào phố cấm, đường cấm.

Được biết, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xử lý vụ việc này theo đơn thư tố cáo liên quan đến Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh, người đại diện là ông Phạm Văn Vinh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.