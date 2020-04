Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Cty Phú An Sinh

Quảng cáo

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu truy tố Phạm Văn Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến thực phẩm Phú An Sinh – Công ty Phú An Sinh) tội “Sử dụng trái phép tài sản”, theo Khoản 3, Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 23/8/2010 đến ngày 30/11/2010, ông Phạm Văn Minh đại diện Công ty Phú An Sinh ký hợp đồng nhận tiền tạm ứng vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để thực hiện ‘Chương trình phòng chống dịch heo tai xanh’ và ‘Chương trinh bình ổn giá trên địa bàn’, với cam kết sử dụng vốn mục đích, hoàn vốn lại sau khi hoàn thành các chương trình. Tuy nhiên, sau đó Công ty Phú An Sinh không sử dụng vốn đúng mục đích, không hoàn trà vốn tạm ứng ngân sách.

Công ty Phú An Sinh đã tạm ứng vốn của Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 35 tỷ đồng, để tham gia ‘Chương trình thu mua, giết mổ heo trữ đông’ nhằm bình ổn giá thị trường và phòng chống dịch bệnh heo tai xanh; ngoài ra, nhận số vốn tạm ứng 16,5 tỷ đồng của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhận được tổng cộng trên 51 tỷ đồng nêu trên, Công ty Phú An Sinh đã sử dụng vốn sai mục đích của các Chương trình là 22 tỷ đồng, thời điểm khởi tố vụ án, đang nợ ngân sách số tiền 34 tỷ đồng.

Với vai trò là giám đốc công ty, ông Phạm Văn Minh trực tiếp thỏa thuận, đề xuất phương án, ký hợp đồng nhận tiền, cam kết thực hiện đúng chương trình, tổ chức hoạt động của công ty để tham gia chương trình, nên Cơ quan điều tra kết luận rằng ông Minh chịu trách nhiệm trong việc sử dụng vốn không đúng mục đích.

Ngoài quy buộc ông Minh phạm tội, Cơ quan điều tra cũng nêu loạt tình tiết giảm nhẹ cho bị can. Đó là hiện nay Công ty Phú An Sinh đã trả bớt khoản nợ của Sở Công thương, hiện chỉ còn nợ trên 1 tỷ đồng; Trả dần số nợ của Sở NN&PTNN…

Tân Châu