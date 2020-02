Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng và 9 bị can trong vụ Ethanol Phú Thọ

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT PVN và bà Trần Thị Bình - nguyên Phó TGĐ PVN về tội "Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí.

Dự án nhà máy sản xuất Ethanol sinh học tại huyện Tam Nông, Phú Thọ (Nhà máy Ethanol) do Liên doanh PVC-Alfa Laval (Ấn Độ) làm Tổng thầu EPC. Dự án do Cty CP Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) quản lý, Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOil) làm chủ đầu tư, tổng vốn lên tới 2.484,93 tỷ đồng. Khởi công năm 2009 nhưng đến năm 2011 dự án “đắp chiếu”.

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (Vụ án Ethanol Phú Thọ).