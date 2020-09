Đề nghị truy tố ‘tập đoàn gia đình’ sản xuất tân dược giả

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển VKS cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đình Lạc Thư (SN 1975, quê Thừa Thiên - Huế) và 2 em ruột là Nguyễn Đình Thái Dương (SN 1978), Nguyễn Đình Kính Thư (SN 1983) cùng 6 bị can khác về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.



Theo KLĐT số 712-29b của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, ngày 25/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM phát hiện tại hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Đình Lạc Thư (đường Hòa Bình, Quận 11) có Nguyễn Đình Thái Dương đang nhận 4.000 hộp thực phẩm chức năng giả một thương hiệu và đang sản xuất thuốc giả một thương hiệu.

Cùng thời điểm này, cảnh sát cũng đang kiểm tra một công ty ở huyện Bình Chánh do bị can Lê Văn Khối (SN 1960) làm chủ, phát hiện 2.000 hộp thực phẩm chức năng giả một thương hiệu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Đình Lạc Thư và nhiều địa điểm khác ở Quận 8, các quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, cảnh sát cũng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu khác liên quan.

KLĐT cho rằng, Nguyễn Đình Lạc Thư bắt đầu sản xuất, buôn bán tân dược giả và thực phẩm chức năng giả từ tháng 2/2018. Thư đặt hàng Lê Văn Khối và các đối tượng khác làm giả các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng của các nhãn hiệu nổi tiếng; giao Nguyễn Đình Thái Dương quản lý, điều hành việc sản xuất, buôn bán hàng giả còn Nguyễn Đình Kính Thư là người giao hàng.

Căn cứ vào kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TPHCM, Cơ quan điều tra xác định đường dây do Nguyễn Đình Lạc Thư cầm đầu đã sản xuất, buôn bán tân dược giả, thực phẩm chức năng giả có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Tại CQĐT, các bị can thừa nhận hành vi, có nhận thức rõ được việc tổ chức sản xuất buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đã cố ý thực hiện để thu lợi cho cá nhân.

Tân Châu