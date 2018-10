Đề nghị xử lý phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn

Mở đầu, đại diện VKSQS Trung ương phát biểu quan điểm và đưa ra đề nghị. Theo kiểm sát viên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn; Chủ tịch Cty Thái Sơn Bộ Q.P kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm không chỉ ra bị cáo lợi dụng chức vụ gì; hành vi của bị cáo được thực hiện sau năm 2011 khi Thái Sơn Bộ Q.P không còn là doanh nghiệp Nhà nước nên bị cáo không thi hành công vụ.

Kiểm sát viên dẫn các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng khẳng định bị cáo Hệ là sĩ quan được giao quyền hạn nhiệm vụ... nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước nên bị cáo là người thi hành công vụ. Bị cáo Hệ có quân hàm thượng tá, được Phùng Danh Thắm - Chủ tịch Tổng Cty Thái Sơn ký quyết định ủy quyền quản lý 20% vốn góp vào Thái Sơn Bộ Q.P. Căn cứ luật phòng chống tham nhũng, kiểm sát viên khẳng định Đinh Ngọc Hệ là người có chức vụ, quyền hạn.

Năm 2014, bị cáo chủ động đặt vấn đề với bị cáo Bùi Văn Tiệp (không kháng cáo) - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 và ông Lê Thanh Cung - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đồng thời chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng nhằm không bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng. Hành vi này xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định của Nhà nước, điều lệ quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đến, bị cáo Hệ cho rằng không có ý sử dụng bằng đại học giả. Kiểm sát thấy, bị cáo không thi, không học chỉ bỏ ra 2,5 triệu đồng để có bằng đại học. Bị cáo biết là vi phạm nhưng vẫn thực hiện và kê khai tấm bằng để được nâng lương, phong quân hàm sĩ quan tức có lợi cho bị cáo nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ngoài ra, Út “trọc” kháng cáo vì án sơ thẩm không chấp nhận huân huy chương của bị cáo là tình tiết giảm nhẹ vì cho rằng được tặng khi dùng bằng giả. Kiểm sát viên nhận thấy bị cáo từng nhận Huân chương lao động hạng III; bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT do phát triển giao thông; bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Đồng Tháp do đóng góp an sinh xã hội; huy chương chiến sĩ vẻ vang; kỷ niệm chương...

Kiểm sát viên kiến nghị những huân huy chương nào liên quan bằng đại học giả của bị cáo, tòa án cần kiến nghị thu hồi. Tuy nhiên, bằng khen của Chủ tịch TP Cần Thơ, TP Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ GTVT không liên quan đến bằng giả nên cần áp dụng thành tích của bị cáo làm tình tiết giảm nhẹ.

Cuối cùng, kiểm sát viên khẳng định quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra thực hiện đúng quy định, kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ về bỏ lọt tội phạm, gây oan sai là không có cơ sở. Với các đối tượng chưa đủ căn cứ điều tra, xét xử, bị cáo Hệ nếu thấy căn cứ, có thể tố cáo theo quy định.

Đáng chú ý, người giữ quyền công tố cho rằng ông Cung Đình Minh - Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn từng cùng là người đại diện phần vốn tại Thái Sơn Bộ Q.P như Đinh Ngọc Hệ. Ông Minh cũng đồng ý thế chấp xe ô tô trái quy định nên tòa án cần kiến nghị xử lý ông Minh cũng như các cá nhân vi phạm khác.

Với bị cáo Phùng Danh Thắm đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, kiểm sát viên khẳng định bị cáo này đã buông lỏng quản lý Cty con và quân nhân thuộc quyền, phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho kinh tế... nên đề nghị HĐXX quyết định loại hình phạt khác nhẹ hơn cho bị cáo. Trước đó, ông Thắm nhận án sơ thẩm 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng bị cáo Trần Văn Lâm - TGĐ điều hành Thái Sơn Bộ Q.P xin giảm nhẹ hình phạt là không có cơ sở vì bị cáo thực hiện hầu hết công việc dưới sự chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ tức là người thực hành tội phạm. Ông Lâm bị xét xử theo Khoản 3 tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” có khung hình phạt trên 10 năm tù nhưng tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 5 năm là đã giảm nhẹ rất nhiều.

Từ các phân tích trên, kiểm sát viên đề nghị tòa phúc thẩm giảm án cho Đinh Ngọc Hệ, sửa án cho Phùng Danh Thắm và giữ nguyên hình phạt của Trần Văn Lâm đồng thời xác định lại tình tiết vụ án nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Cty Thái Sơn Bộ Q.P.

Xuân Ân