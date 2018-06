Dí dao đuổi bạn trai, khống chế hiếp dâm bạn gái

Ngày 25/6, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã bắt khẩn cấp tên “yêu râu xanh” Vũ Thanh Hải (25 tuổi), trú tại xã Tiền An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 29/3, Vũ Văn Hải điều khiển xe mô tô từ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đến khu vực thuộc khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy ở vỉa hè tâm sự nên nảy sinh ý định cướp tài sản.



Hải dựng xe cách chỗ đôi nam nữ ngồi khoảng 20m, sau đó cầm con dao tự chế bằng kim loại, dài khoảng 20cm, có đầu nhọn đe dọa, khống chế đôi nam nữ, yêu cầu nam thanh niên đưa điện thoại và ví tiền cho người phụ nữ rồi đi xuống hồ nước, sau đó Hải thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái.



Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hải yêu cầu cô gái điều khiển xe máy chở đi lòng vòng, đến đoạn đường thuộc khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Hải yêu cầu dừng xe và đe dọa, lấy đi toàn bộ tài sản gồm 1 chiếc điện thoại Iphone 5, 2 ví tiền, 2 nhẫn vàng, 10 thẻ nạp điện thoại và 700.000 tiền mặt.

Phạm tội xong, Hải về nhà ở Quảng Yên sinh sống như không có việc gì xảy ra. Do trời tối, bị hại không nhớ rõ mặt đối tượng, qua miêu tả Công an TP Hạ Long đã phác họa chân dung đối tượng và tỏa đi truy tìm.



Sau gần 3 tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hạ Long đã xác định được thủ phạm là Vũ Thanh Hải và tiến hành vây bắt khi hắn đang ở nhà tại thị xã Quảng Yên.

Theo Công an Nhân dân