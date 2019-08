Di lý kẻ giả danh công an lừa đảo tiền tỷ về Lạng Sơn xử lý

TPO - Sáng 6/8, công an thành phố (TP) Lạng Sơn cho biết, đơn vị tiếp nhận đối tượng, tang vật giả mạo thương úy công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ công an TP Hà Tĩnh bàn giao.