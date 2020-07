Đi uống rượu về, em rể 'vung dao' đoạt mạng anh vợ

Quảng cáo

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước.

Trước đó, vào gàn 21h ngày 19/7, sau khi đi nhậu về, Lê Bá Cần (35 tuổi; ngụ ấp Lợi Đông) sang nhà anh vợ là ông L.V.C. (50 tuổi; ngụ cùng địa phương) để nói chuyện gia đình nhưng sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Cần bất ngờ dùng dao đâm vào ngực ông C. khiến ông này bị thương nặng. Ngay lập tức, nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông C. đã tử vong vào rạng sáng 20/7.

Sau khi đoạt mạng anh vợ, Cần đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vài giờ Cần đã bị công an bắt giữ.

Theo Người Lao Động