Điểm mặt giang hồ mạng xộ khám trước Quang 'Rambo'

Nhóm của Quang thường xuyên lên mạng xã hội livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế. Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh YouTube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ.

Quang "Rambo" không phải là "giang hồ mạng" đầu tiên bị bắt. Trước đó, Khá "Bảnh", "Long 9 ngón"... đã bị công an "sờ gáy".



Ngày 2/4, cộng đồng mạng bất ngờ khi hay tin Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") bị Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), bắt giữ. Sau đó, anh ta bị khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Tại nhà Khá, cảnh sát thu giữ một số giấy tờ vay mượn liên quan đến hoạt động tín dụng đen và ghi lô đề.

Khá "Bảnh" bị cảnh sát bắt giữ từ đêm 1/4. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, ngoài hai tội danh bị khởi tố, Khá "Bảnh" còn đang bị điều tra về hành vi bảo kê.

Khá "Bảnh" sinh năm 1993, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, côn đồ trên YouTube.

Khá "Bảnh" có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội Cố ý gây thương tích năm 2014, Gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Trước đó, ngày 26/3, lực lượng chức năng phát hiện Khá đốt chiếc xe máy tay ga tại bãi đất bỏ hoang nằm sâu trong một trường lái xe ở địa phương.

"Long 9 ngón"



Ngày 16/07, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Cầu ("Long 9 ngón", 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Sỹ Cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Long 9 ngón" (do ngón trỏ bàn tay phải không còn nguyên vẹn) và có 3 tiền án.

"Long 9 ngón" chụp ảnh thân thiết cùng Khá "Bảnh".

Anh ta sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của "Long 9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh".

Anh ta thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) phải nộp tiền cho bọn chúng.