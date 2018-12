Điều tra bảo vệ đưa CĐV không vé vào sân Mỹ Đình

Trước đó, chiều 6/12, tổ công tác Đội CSHS - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một nhóm cổ động viên không có vé nhưng vẫn vào được sân Mỹ Đình qua ám hiệu của nhân viên bảo vệ. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu ba nhân viên bảo vệ của Công ty KTC (Công ty bảo vệ được thuê làm nhiệm vụ soát vé tại sân Mỹ Đình) về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ba nhân viên bảo vệ khai tên là Nguyễn Long An (quê Hải Dương), Đào Quang Trường (quê Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Lân (ở Hà Nội). Nhóm bảo vệ này khai do Công ty KTC không đủ nhân lực bảo vệ nên đã thuê thêm một số người làm nhiệm vụ soát vé vào sân Mỹ Đình.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiều 6/12, An, Trường, Lân đã móc ngoặc với nhau dự định đưa 8 cổ động viên không có vé vào sân xem trận bán kết để thu lời 7,8 triệu đồng. Nhóm bảo vệ đưa được tổng cộng 6 người vào sân trót lọt thì bị cảnh sát phát hiện.

Nguyễn Hoàn