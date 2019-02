Điều tra bổ sung vụ án môi giới mại dâm giá nghìn USD

Ngày 18/2, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị Công an TPHCM điều tra bổ sung vụ án “môi giới mại dâm” do bị can Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định).

Ông“trùm” đường dây mại dâm cao cấp này là người đang quản lý một quán bún đậu mắm tôm ở quận 12 (TPHCM). Trước đó, Dũ đã học và tốt nghiệp ngành công nghệ và quản lý môi trường của một trường đại học tại TPHCM.

Sau khi tốt nghiệp, Dũ đã về làm quản lý quán bún đậu mắm tôm trên cho người anh. Trong thời gian này, Dũ thường lên các trang mạng mua bán dâm để tìm mối. Dũ lấy nickname là Pi để liên lạc.

Để có đội ngũ chân dài bán dâm cho khách, Dũ đã tập hợp được nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu, diễn viên, người mẫu, sinh viên. Từ đây, Dũ tiếp thị trên các trang mạng và cho số điện thoại để khách liên lạc mua dâm nếu có nhu cầu.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ. Khách liên hệ, Dũ sẽ cung cấp hình ảnh các người đẹp qua zalo để chọn. Nếu muốn gặp trực tiếp, Dũ cũng đồng ý. Sau đó, khách sẽ chuyển khoản hoặc đưa tiền trực tiếp.

Đối với khách quen, Dũ sẽ không lấy tiền trước mà cho đàn em đến gặp khách để lấy. Mỗi lần như vậy, Dũ cho đàn em 1 triệu đồng.

Đặc biệt, Dũ không ăn phần trăm như các môi giới mại dâm vẫn hay làm mà chỉ ăn chênh lệch tiền bán dâm. Tức là gái mại dâm ra giá xong với Dũ, Dũ sẽ kê số tiền lên cao hơn cho khách. Từ đây, Dũ ăn trọn phần tiền chênh lệch này.

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã bắt quả tang các đối tượng trong đường dây này bán dâm ở một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) và Trần Hưng Đạo (quận 5,TPHCM) vào chiều 30/8/2018.

