Điều tra nam thanh niên chết bất thường tại phòng trọ

Khoảng 20h tối ngày 9/4 tại phòng trọ số 81 nằm trên đường An Phú 26, khu phố 2, phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương người dân phát hiện anh Trần Văn Tuấn (SN 1986 tuổi, quê Thanh Hoá) nằm bất động trong phòng trọ nên trình báo cơ quan chức năng.

Vào thời gian trên, một người bạn của nạn nhân tìm đến phòng trọ để rủ Tuấn đi ăn nhưng không thể liên lạc được với anh này. Khi nhìn qua khe hở của cửa, người bạn phát hiện anh Tuấn đã tử vong nên tri hô.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu sự việc.

Đến rạng sáng 10/4, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Được biết, anh Tuấn sống một mình và mới chuyển đến phòng trọ trên được 5 ngày thì xảy ra sự việc.

Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên đang được điều tra làm rõ.

Hương Chi