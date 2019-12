Điều tra nghi vấn xương người bị đốt trong nghĩa địa ở Sài Gòn

Quảng cáo

Chiều 2/12, Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi vấn xương người bị đốt trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, một số người dân đi cắt cỏ về ngang khu nghĩa địa thuộc Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, phát hiện đống tro tàn cùng một số bộ phận xương nghi là xương người nên gọi điện thoại báo cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện đống tro tàn cùng các bộ phận nghi là xương người.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo công an huỵện Củ Chi, phòng nghiệp vụ công an TPHCM đến hiện trường tiến hành điều tra.

Đến khoảng 15h chiều, cơ quan chức năng đã đưa một số bộ phận nghi là xương người về để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngô Bình