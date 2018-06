Điều tra vụ cháy bất thường tại phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày 14/6, ông Trần Nam Thuần - Phó chủ tịch UBND huyện Đắk G’long, cho biết: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông điều tra vụ cháy phòng làm việc của Phó trưởng phòng TC-KH huyện Đắk G’long.

Theo kế hoạch, vào ngày 5/6, Đoàn khảo sát Kiểm toán nhà nước khu vực XII sẽ có buổi làm việc với Phòng TCKH huyện Đắk G’long về việc khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Nhưng trước đó, vào khoảng 8h sáng 2/6, phòng làm việc của Phó trưởng phòng TCKH huyện Đắk G’Long đã bất ngờ bị cháy, làm nhiều giấy tờ, hồ sơ và máy móc bị thiêu rụi, hư hỏng .

Ông Trần Nam Thuần khẳng định: Vụ cháy làm hư hại nhiều vật dụng và thiêu rụi nhiều hồ sơ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản… ở mức độ không thể phục hồi. Nhưng do mỗi bộ hồ sơ đều được lập thành nhiều bộ cho các đơn vị liên quan, nên khi cần vẫn có thể lấy lại được mà không ảnh hưởng đến quá trình khảo sát của Đoàn khảo sát Kiểm toán Nhà nước khu vực XII. Sau vụ cháy, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh, đến thời điểm này chưa có kết luận.

Còn ông Nguyễn Hữu Tấn - Trưởng phòng TC-KH huyện Đắk G’long, cho biết: Vụ cháy xảy ra vào sáng thứ Bảy (2/6) nên các phòng không có cán bộ đi làm. Nhưng may mắn, thời điểm này có một cán bộ văn phòng huyện cùng vợ đi xe máy lên cơ quan để làm thêm nên phát hiện rồi hô hào, gọi lực lượng công an, bộ đội và những người dân xung quanh chạy vào tìm cách để dập lửa.

“ Vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của một đồng chí Phó trưởng phòng TC-KH huyện cùng hai chuyên viên với diện tích khoảng 12m 2 , nằm ở tầng 3 của tòa nhà làm việc UBND huyện. Khu vực này chứa nhiều hồ sơ, tài liệu nên khi ngọn lửa bùng phát đã thiêu rụi khá nhiều bộ hồ sơ. Có nhiều máy móc, trang thiết bị trong phòng làm việc cũng bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại khoảng gần 17 triệu đồng”, ông Tấn nói.

