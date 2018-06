Điều tra vụ phụ huynh đánh giáo viên mầm non thủng màng nhĩ

Theo đơn tố cáo cô Mai gửi đến cơ quan công an, chiều 21/6, khi cô đang cùng đồng nghiệp trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận đưa con gái đang theo học tại đây là Phan Thị Minh Th. đến. Ông này có tra hỏi, cô giáo nào đã đánh con ông, gây bầm ở háng.

Sau khi xem vết thâm của cháu Th., các cô giáo nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ khẳng đinh không ai đánh trẻ. Ông Thuận đưa cháu Th. về nhưng vài phút sau lại đưa bé này quay lại tiếp tục truy hỏi vụ việc.

“Khi tôi ở trong lớp chạy ra ông bảo cô Mai đúng không, tôi chưa kịp trả lời ông Thuận đã tát tới tấp vào mặt vào hai bên má và trên đầu. Cú đánh quá mạnh của ông Thuận khiến cho tôi chúi ngã nhào xuống đất. Chưa chịu dừng lại ở đó ông này còn gọi một người khác tên Huy xuống đánh tôi. Ông Huy và ông Thuận đã đá đạp vào người, vào mông tôi cho đến tôi ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu” – cô Mai cho hay.

Khuya cùng ngày, sau khi tỉnh lại và được bệnh viện kiểm tra không thấy có dấu hiện tổn thương vùng sọ não, cô Mai được bệnh viện cho về nhà tiếp tục theo dõi.

Ngày 23/6, cô Mai bị đau đầu, choáng váng, buồn nôn nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức điều trị. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện xác định bệnh nhân bị sang chấn thủng nhĩ tai phải.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - chủ cơ sở mầm non Sen Hồng, xác nhận có sự việc cô giáo Mai bị phụ huynh hành hung. Hành vi này không thể chấp nhận, cần phải xử lý nghiêm minh. Bà Thu cũng khẳng định qua xác minh, trích xuất camera tại các phòng học, không hề thấy có việc giáo viên đánh các cháu. Bà Thu nhận định vết bầm ở háng cháu Th. không phải do bị đánh mà có thể do nguyên nhân khác không rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.

Hoài Văn