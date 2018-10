Đình chỉ điều tra nguyên giám đốc ngân hàng

TPO - Dù đang bị điều tra do có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra do ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) vừa qua đời do lâm bệnh nặng.